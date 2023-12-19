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Некоторые жители Днепра снова остались без отопления: причина и когда батареи снова потеплеют

Сегодня 11:08
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Некоторые жители Днепра снова остались без отопления: причина и когда батареи снова потеплеют

Сегодня, 19 декабря, некоторые жители Днепра снова остались без отопления. Речь идет о домах №6, №8 и №10 на Запорожском шоссе.

Причина – остановка котельной в связи с проведением аварийных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Подачу тепла обещают возобновить сразу после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре сегодня нет света и возникли проблемы с водоснабжением.

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Новости Днепра про Некоторые жители Днепра снова остались без отопления: причина и когда батареи снова потеплеютУкраїнська Новости Днепра про Некоторые жители Днепра снова остались без отопления: причина и когда батареи снова потеплеютРусский

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