Некоторые жители Днепра снова остались без отопления: причина и когда батареи снова потеплеют

Сегодня, 19 декабря, некоторые жители Днепра снова остались без отопления. Речь идет о домах №6, №8 и №10 на Запорожском шоссе.
Причина – остановка котельной в связи с проведением аварийных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Подачу тепла обещают возобновить сразу после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре сегодня нет света и возникли проблемы с водоснабжением.
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