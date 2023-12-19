На уборку налоговой в Днепре и области хотели потратить более 8 млн. гривен: в сети разгорелся скандал

После нескольких громких скандалов с тендерами общественность внимательно следит за закупками через систему Прозорро. Недавно завершился аукцион, объявленный должностными лицами ГУ Налоговой государственной службы в Днепропетровской области.
Тендер вызвал вопрос у «Народного аудита», о чем сообщила на своей Facebook-странице представитель движения Юлия Глушко.
4 декабря объявили тендер «Услуги по уборке административных помещений и придомовых территорий объектов ГУ ПДС в Днепропетровской области» с ожидаемой стоимостью 8,7 миллиона гривен. В торгах участвовало три компании. Наименьшую цену предложило ООО «Чела Украина», готовое предоставить услуги за 6 млн 282 тысяч 481 гривну.
Предприятие зарегистрировано в Киеве. У людей возник вопрос, почему киевская компания будет убирать налоговую на территории Днепра.
Чего нет уборщика среди наемного персонала, отдельно для здания, чего исполнитель для Днепра — из Киева, и вообще разве нам содержать такие площади ГНСУ, — пишет Юлия.
Согласно тендерной документации, деньги потратят на уборку 36 отделений налоговой в Днепропетровской области. То есть не только на Главное управление, которое находится в Днепре, как многие подумали.
Убирать будут в течение шести месяцев с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года по следующим адресам:
По этим адресам должны убирать как помещения внутри админпостроек, так и близлежащие территории. Среди персонала должна быть старшая уборщица и дежурная, которая будет следить за чистотой в течение дня.
Уборщики должны мыть кабинеты один раз в день с пятидневной рабочей неделей, а убирать помещение ЦОП в течение рабочего дня.
График работы уборщиков регламентируется в зависимости от режима работы подразделений Заказчика и составляется отдельно в разрезе помещений, — говорится в документе.
Что же касается количества персонала, то в Главном управлении должно быть 13 уборщиков и еще 2 дворника.
Число персонала варьируется от площади помещений. Если Главное управление имеет площадь 10 тысяч кв.м, то районное значительно меньше – 6 тысяч, поэтому и уборщиц нужно в половину меньше.
Например, в ГНС в Марганце необходимо 3 уборщика и 1 дворник.
Зрада ли это или с тендером все в порядке — решать вам.
Читайте также:
Автор:
Приближается Новый год и часть жителей Днепра будет встречать его…
В Днепре вора застукали с поличным.
В Днепре с 20 декабря будет курсировать пригородный поезд Dnipro…
"Минеры" снова активизировались.
Приближается Новый год и часть жителей Днепра будет встречать его не в кругу семьи, а с друзьями или в большой компании. Сэкономить на заказе столика в ресторане или отгородиться от других шумных компаний можно сняв квартиру на новогоднюю ночь.
В Днепре вора застукали с поличным.
В Кривом Роге разоблачили сеть АЗС, где продавали фальсификат.
В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка.
В Днепре с 20 декабря будет курсировать пригородный поезд Dnipro City Express.
"Минеры" снова активизировались.
Нужна ваша помощь!
Пострадавшая в реанимации.
Подготовьтесь!
Сегодня днепрян ждет хорошая погода!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!