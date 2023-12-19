На уборку налоговой в Днепре и области хотели потратить более 8 млн. гривен: в сети разгорелся скандал

Налоговая служба хочет потратить более 6 млн. на уборку в первой половине 2024 года. В сети считают, что это "зрада".

После нескольких громких скандалов с тендерами общественность внимательно следит за закупками через систему Прозорро. Недавно завершился аукцион, объявленный должностными лицами ГУ Налоговой государственной службы в Днепропетровской области.

Тендер вызвал вопрос у «Народного аудита», о чем сообщила на своей Facebook-странице представитель движения Юлия Глушко.

4 декабря объявили тендер «Услуги по уборке административных помещений и придомовых территорий объектов ГУ ПДС в Днепропетровской области» с ожидаемой стоимостью 8,7 миллиона гривен. В торгах участвовало три компании. Наименьшую цену предложило ООО «Чела Украина», готовое предоставить услуги за 6 млн 282 тысяч 481 гривну.

Предприятие зарегистрировано в Киеве. У людей возник вопрос, почему киевская компания будет убирать налоговую на территории Днепра.

Чего нет уборщика среди наемного персонала, отдельно для здания, чего исполнитель для Днепра — из Киева, и вообще разве нам содержать такие площади ГНСУ, — пишет Юлия.

На что потратят более 6 млн. гривен?

Согласно тендерной документации, деньги потратят на уборку 36 отделений налоговой в Днепропетровской области. То есть не только на Главное управление, которое находится в Днепре, как многие подумали.

Убирать будут в течение шести месяцев с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года по следующим адресам:

г. Днепр, ул. Симферопольская, 17А;

г. Днепр, ул. Театральная, 1-А;

г. Днепр, пр. Б. Хмельницкого, 25;

г. Днепр, пр. Слобожанский, 95-А;

г. Днепр, пров. Универсальный, 12;

г. Днепр, ул. Высоковольтная, 24;

г. Новомосковск, ул. Никиты Головко, 30;

пгт. Магдалиновка, ул. Центральная,46;

г. Синельниково, ул. Богмы, 3-А;

пгт. Соленое, ул. Гагарина, 12-А;

г. Павлоград, ул. Станостроителей, 14-А;

г. Терновка, ул. И. Петрова, 9;

г. Первомайск, ул. Шахтерской Славы, 30;

пгт. Васильковка, ул. Успешно, 150;

пгт. Межевая, ул. Грушевского, 1;

пгт. Петропавловка, ул. Героев Украины, 62;

пгт. Покровское, ул. Дмитрия Яворницкого, 119;

с. Варваровка, ул. Пристанционная, 4;

г. Кривой Рог, ул. Металлургов, 16;

г. Апостолово, ул. Центральная, 63;

г. Кривой Рог, ул. Пушкина, 4-А;

пгт. Широкое, ул. Вишневая, 1;

г. Кривой Рог, пр-т Героев-подпольщиков, 42;

пгт. Софиевка, ул. Мелиоративная, 3;

г. Каменское, ул. Медицинская, 9;

пгт Царичанка, ул. 14 Гвардейской дивизии, 8;

г. Верхнеднепровск, пр-т А. Поля, 2;

пгт Петриковка, ул. Гончара, 3А;

г. Вольногорск, бульвар. Мира, 15;

г. Желтые Воды, ул. Первомайская, 24-А;

г. Пятихатки, ул. Шевченко, 116;

пгт. Кринички, ул. Нагорная, 2;

г. Никополь, пр-т Трубников, 27;

г. Покров, ул. Валерия Залужного, 7;

пгт Томаковка, ул. Леси Украинки, 14;

г. Марганец, ул. Майская, 11.

По этим адресам должны убирать как помещения внутри админпостроек, так и близлежащие территории. Среди персонала должна быть старшая уборщица и дежурная, которая будет следить за чистотой в течение дня.

Уборщики должны мыть кабинеты один раз в день с пятидневной рабочей неделей, а убирать помещение ЦОП в течение рабочего дня.

График работы уборщиков регламентируется в зависимости от режима работы подразделений Заказчика и составляется отдельно в разрезе помещений, — говорится в документе.

Что же касается количества персонала, то в Главном управлении должно быть 13 уборщиков и еще 2 дворника.

Число персонала варьируется от площади помещений. Если Главное управление имеет площадь 10 тысяч кв.м, то районное значительно меньше – 6 тысяч, поэтому и уборщиц нужно в половину меньше.

Например, в ГНС в Марганце необходимо 3 уборщика и 1 дворник.

Зрада ли это или с тендером все в порядке — решать вам.

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