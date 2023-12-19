На прибирання податкової у Дніпрі та області хотіли витратити понад 8 млн гривень: у мережі розгорівся скандал

Податкова служба хоче витратити понад 6 млн на прибирання у першій половині 2024 року. У мережі вважають, що це "зрада".

Після кількох гучних скандалів з тендерами громадськість пильно слідкує за закупівлями через систему Прозорро. Нещодавно завершився аукціон, який оголосили посадовці ГУ Податкової державної служби у Дніпропетровській області.

Тендер викликав питання у “Народного аудиту”, про що повідомила на своїй Facebook-сторінці представниця руху Юлія Глушко.

4 грудня оголосили тендер “Послуги прибирання адміністративних приміщень та прибудинкових територій об’єктів ГУ ПДС у Дніпропетровській області” з очікуваною вартістю 8,7 мільйона гривень. У торгах брали участь три компанії. Найменшу ціну запропонувало ТОВ “Чела Україна”, яке готове надати послуги за 6 млн 282 тисяч 481 гривню.

Підприємство зареєстровано у Києві. У людей виникло питання, а чому київська компанія прибиратиме податкову на території Дніпра.

Чого нема прибиральника серед найманого персоналу, окремо для будівлі, чого виконавець для Дніпра – з Києва, і взагалі нахіба нам утримувати такі площі ДПСУ, – пише Юлія.

На що витратять понад 6 млн гривень?

Згідно з тендерною документацією, гроші витратять на прибирання 36 відділень податкової у Дніпропетровській області. Тобто не тільки на Головне управління, яке знаходиться у Дніпрі, як багато хто подумав.

Прибиратимуть протягом шести місяців від 1 січня 2024 року до 30 червня 2024 за такими адресами:

м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А;

м. Дніпро, вул. Театральна, 1-А;

м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, 25;

м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95-А;

м. Дніпро, пров. Універсальний, 12;

м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24;

м. Новомосковськ, вул. Микити Головка, 30;

смт. Магдалинівка, вул. Центральна,46;

м. Синельникове, вул. Богми, 3-А;

смт. Солоне, вул. Гагаріна, 12-А;

м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14-А;

м. Тернівка, вул. І. Петрова, 9;

м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 30;

смт. Васильківка, вул. Успішна, 150;

смт. Межова, вул. Грушевського, 1;

смт. Петропавлівка, вул. Героїв України, 62;

смт. Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 119;

с. Варварівка, вул. Пристанційна, 4;

м. Кривий Ріг, вул. Металургів, 16;

м. Апостолове, вул. Центральна, 63;

м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4-А;

смт. Широке, вул. Вишнева, 1;

м. Кривий Ріг, пр-т Героїв-підпільників, 42;

смт. Софіївка, вул. Меліоративна, 3;

м. Кам’янське, вул. Медична, 9;

смт Царичанка, вул. 14 Гвардійської дивізії, 8;

м. Верхньодніпровськ, пр-т О. Поля, 2;

смт Петриківка, вул. Гончара, 3А;

м. Вільногірськ, бульвар. Миру, 15;

м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 24-А;

м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 116;

смт. Кринички, вул. Нагірна, 2;

м. Нікополь, пр-т Трубників, 27;

м. Покров, вул. Валерія Залужного, 7;

смт Томаківка, вул. Лесі Українки, 14;

м. Марганець, вул. Травнева, 11.

За цими адресами мають прибирати як приміщення всередині адмінбудівель, так і прилеглі території. Серед персоналу має бути старша прибиральниця та чергова, яка слідкуватиме за чистотою протягом дня.

Прибиральники мають мити кабінети один раз на день з п’ятиденним робочим тижнем, а прибирати приміщення ЦОПів протягом робочого дня.

Графік роботи прибиральників регламентується в залежності від режиму роботи підрозділів Замовника та складається окремо в розрізі приміщень, – йдеться в документі.

Що ж стосується кількості персоналу, то у Головному управлінні має бути 13 прибиральників та ще 2 двірники.

Кількість персоналу варіюється від площі приміщень. Якщо Головне управління має площу 10 тисяч кв.м, то районне значно менше – 6 тисяч, тому й прибиральниць треба в половину менше.

Наприклад, у ДПС в Марганці необхідно 3 прибиральники та 1 двірник.

Чи зрада це, чи з тендером все гаразд – вирішувати вам.

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