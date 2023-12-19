На прибирання податкової у Дніпрі та області хотіли витратити понад 8 млн гривень: у мережі розгорівся скандал

Після кількох гучних скандалів з тендерами громадськість пильно слідкує за закупівлями через систему Прозорро. Нещодавно завершився аукціон, який оголосили посадовці ГУ Податкової державної служби у Дніпропетровській області.
Тендер викликав питання у “Народного аудиту”, про що повідомила на своїй Facebook-сторінці представниця руху Юлія Глушко.
4 грудня оголосили тендер “Послуги прибирання адміністративних приміщень та прибудинкових територій об’єктів ГУ ПДС у Дніпропетровській області” з очікуваною вартістю 8,7 мільйона гривень. У торгах брали участь три компанії. Найменшу ціну запропонувало ТОВ “Чела Україна”, яке готове надати послуги за 6 млн 282 тисяч 481 гривню.
Підприємство зареєстровано у Києві. У людей виникло питання, а чому київська компанія прибиратиме податкову на території Дніпра.
Чого нема прибиральника серед найманого персоналу, окремо для будівлі, чого виконавець для Дніпра – з Києва, і взагалі нахіба нам утримувати такі площі ДПСУ, – пише Юлія.
Згідно з тендерною документацією, гроші витратять на прибирання 36 відділень податкової у Дніпропетровській області. Тобто не тільки на Головне управління, яке знаходиться у Дніпрі, як багато хто подумав.
Прибиратимуть протягом шести місяців від 1 січня 2024 року до 30 червня 2024 за такими адресами:
За цими адресами мають прибирати як приміщення всередині адмінбудівель, так і прилеглі території. Серед персоналу має бути старша прибиральниця та чергова, яка слідкуватиме за чистотою протягом дня.
Прибиральники мають мити кабінети один раз на день з п’ятиденним робочим тижнем, а прибирати приміщення ЦОПів протягом робочого дня.
Графік роботи прибиральників регламентується в залежності від режиму роботи підрозділів Замовника та складається окремо в розрізі приміщень, – йдеться в документі.
Що ж стосується кількості персоналу, то у Головному управлінні має бути 13 прибиральників та ще 2 двірники.
Кількість персоналу варіюється від площі приміщень. Якщо Головне управління має площу 10 тисяч кв.м, то районне значно менше – 6 тисяч, тому й прибиральниць треба в половину менше.
Наприклад, у ДПС в Марганці необхідно 3 прибиральники та 1 двірник.
Чи зрада це, чи з тендером все гаразд – вирішувати вам.
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