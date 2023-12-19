У Дніпрі “замінували” 794 держустанови та всі ТЦ: що відомо

"Мінери" знову активізувалися.

У понеділок, 18 грудня, до поліції надійшло 3 повідомлення про замінування у Дніпрі. У них йшлося про вибухівку:

у навчально-виховному комплексі №130;

у державних установах – правоохоронці обстежили 794 держустанови та прилеглі до них території;

у будівлі СБУ та торгових центрах – поліція перевірила 58 об’єктів.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Поліцейські жодних вибухових предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!

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