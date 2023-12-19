У Дніпрі в ботсад запрошують прикрасити новорічну «ялинку»: коли

Кожен охочий зможе допомогти прикрасити новорічну «ялинку» екоіграшками.
Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.
Іграшки можна приносити з собою, придбати у нас або зробити власноруч на майстер-класі, що буде відбуватись у виробничій теплиці (вартість 30 грн/людина), – йдеться у повідомленні.
Крім того, на відвідувачів чекають сюрпризи: можливість придбати собі “зеленого друга”, екоіграшки та новорічні хвойні композиції у виробничій теплиці. А також – прогулянка та екскурсія в експозиційній оранжереї (безкоштовно).
Усіх змерзлих чекатиме гарячий чай у каб. №20 на першому поверсі. Там же працюватиме сувенірна крамничка, – повідомили у ботсаду.
Зазначимо, сад буде відкритий з 10:00 до 15:00, вхід з вул. Бронетанкова, 1а. Квитки для дорослих коштують 45 грн повний та 15 грн пільговий (для вимушених переселенців). Квитки для дітей – 15 грн повний та 9 грн пільговий (для вимушених переселенців).
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