В Днепре на ж/м Солнечный может появиться дом-гигант с панорамными окнами и видом на реку (ФОТО)

В Днепре на жилом массиве Солнечный планируют построить новый многоэтажный жилой комплекс Grand.

Об этом сообщили на ФБ-странице строительной компании Grand Family Estate.

Новый комплекс будет расположен на берегу реки. В нем будут десятки квартир площадью от 43 до 140 кв. м. Также здесь планируют обустроить многоуровневый паркинг и развитую инфраструктуру.

Панорамные окна, высокие потолки, многоуровневый паркинг, развитая инфраструктура. Здание отличается нестандартным фасадным решением и архитектурной выразительностью. Основная концепция заключается в гармоничном сочетании динамичности и яркости с лаконичностью и сдержанностью, — говорится в сообщении строительной компании.

Строительство комплекса должно начаться в 2024 году.

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