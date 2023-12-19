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До Дніпра переїхало кошеня, яке народилося всередині військової САУ на фронті

Сьогодні 22:02
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У Дніпрі тепер живе кошеня, яке народилося всередині артилерійської установки.

Новости Днепра про До Дніпра переїхало кошеня, яке народилося всередині військової САУ на фронті

Кішки невіддільна частина військового побуту, тому до цих тварин ставляться з повагою та любов’ю. Щемливу історію порятунку чотирилапої у своєму Facebook розповів Yurij Prikhodko. 

Кошеня, що народилося в моторному відсіку САУ 2С1 вже у Дніпрі, і з ним все добре, розповідає Юрій. 
 
Військові переповіли, що кошенята з’явилися на світ біля серебрянського лісу під САУ 2с1. Згодом мати-кішка перестала приходити до малюків, яких спочатку було двійко. Братик Барселони, а саме так назвали тварину, пропав. 
 
Кошеняті дали таке ім’я, бо позицію, де тоді перебували військові між собою називали Барселона. Тварина дуже хвора, тому бійці не сильно сподівалися, що чотирилапа виживе.
 
Лапи в клею (влізло в клейову мишоловку). Само мишів ловить. І САУ прогрівають регулярно і від двигуна там тепло, тому там і народили їх. Спочатку була трішки контужена і перелякана від пострілів гармати, але ніби зараз вже норм, – розповідає Юрій. 
Тепер кошеня живе у теплі та добрі в Дніпрі. 
 

Новости Днепра про До Дніпра переїхало кошеня, яке народилося всередині військової САУ на фронті

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