“А город же ж як?”: мешканка Дніпра, яка відзначила 100-літній ювілей, розкрила секрет довголіття

У Дніпрі побільшало довгожителів.

100-літній ювілей відзначила дніпрянка Марія Пилипівна Проуторова. 19 грудня до пенсіонерки прийшли діти, онуки та правнуки, щоб поздоровити жінку з днем народження. Про це йдеться у повідомленні на сайті Дніпровської міської ради.

Марія Пилипівна розповіла, що за своє життя встигла потрапити до німецького полону, а потім попрацювати на заводі та на птахофабриці. У довгожительки 4 дітей, 6 онуків та 2 правнуки.

У німецький полон, згадує пані Марія, потрапила ще дівчиною. Каже, що спочатку солдати хотіли забрати сестру, але все ж обрали її, позаяк вона найстарша у родині та вміє більше.

Вона ще мала, а я вже вишивати вмію, поратися. Зрозуміла, що там зможу дати собі раду й пішла замість неї, – розповіла ювілярка.

У Німеччині, де пробула до кінця війни, вона зустріла майбутнього чоловіка Івана, з яким повернулася до рідного Дніпра.

У мене щасливе життя. Я багацько працювала. Спочатку на заводі, а згодом на місцевій птахофермі. Там були тисячі птахів, — говорить жінка.

Один із синів Микола каже, що секрет довголіття мами в тому, що вона наполеглива. Навіть попри свій поважний вік, вона досі тягнеться до роботи. Цього літа від 99-річної Марії Пилипівни довелося ховати сапку, бо жінка рвалася на город.

Бабуся — приклад для всієї родини як треба гідно жити довге життя, — розповіла її онука Наталя.

У пані Марії четверо дітей, шість онуків, шість правнуків та двоє праправнуків. Наймолодшому члену великої родини – два місяці.

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