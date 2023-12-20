Мэр Днепра объяснил, почему депутаты не поддержали петицию о «деньгах на ВСУ»

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Борис Филатов.
Мэр Днепра утверждает, что после тщательного анализа подписей выяснилось, что петиция может быть элементом российского ИПСО, которое имеет целью дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе.
«Петицию», автор которой уже четыре года проживает в США и не может появиться на сессии, подписали десятки ботов. Еще около 250 голосов вообще принадлежат россиянам (!), – заметил Филатов.
Филатов говорит, что деятельность подписантов, вероятно, координируется через телеграм-каналы, где тиражируют призывы типа «пусть в эту мэрию уже направят ракету».
Все доказательства противоправной деятельности собраны и переданы в СБУ. Также депутаты горсовета проголосовали за обращение к Василию Малюку – с просьбой разобраться и, в рамках действующего законодательства, принять меры, – написал мэр.
Заметим, что петицию с призывом увеличить расходы на ВСУ создали этой осенью. Параллельно с этим возле мэрии каждую субботу собирались митингующие, требовавшие от депутатов пересмотреть бюджет и направить больше денег на оборону. Впоследствии набралось нужное количество голосов, поэтому в горсовете должны были рассмотреть это обращение.
Напомним, ранее в Днепре было принято решение о переименовании Екатеринославского бульвара, а еще одну улицу назвали в честь погибшего полицейского.
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