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Тепер офіційно: у Дніпрі більше не буде Катеринославського бульвару

Сьогодні 13:42
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Тепер популярна пішохідна вулиця в середмісті Дніпра називатиметься Кельнським бульваром.

Новости Днепра про Тепер офіційно: у Дніпрі більше не буде Катеринославського бульвару

Таке рішення ухвалили депутати міськради під час чергової сесії 20 грудня. 

Минула назва підпадала під закон про декомунізацію та деколонізацію топонімів, тож відтепер Катеринославський бульвар буде Кельнським. Відповідний документ на сайті міськради з’явився ще 5 грудня. 

До цього мер Борис Філатов анонсував, що у місті з’явиться вулиця названа на честь німецького міста Кельн – побратима Дніпра, громада якого потужно допомагає Дніпру під час війни. 

Катеринославський бульвар у самісінькому центрі Дніпра з’явився у 2004 році, коли пішохідну зону відокремили від вулиці Виконкомівської. Назвали топонім на честь колишньої назви сучасного міста, позаяк саме тут за переказами істориків з’явилася перша кам’яна садиба. 

Нині бульвар з’єднує проспект Дмитра Яворницького та вулицю Шевченка. Це відоме місце для зустрічей та прогулянок. 

Чому саме Кельнський?

Як пояснив Борис Філатов, Кельнський бульвар – це хороший спосіб висловити подяку нашому потужному німецькому місту-побратиму, яке з перших тижнів великої війни системно підтримує Дніпро та залишається його добрим другом.

Не буду знову перелічувати тут кількість автобусів, «швидких», спецмашин для рятувальників, генераторів та іншого устаткування, яке надав нашому Місту Кельн. Натомість лише скажу, що приватні інвестори, коштом яких і було зведено нині вже Кельнський бульвар, дали свою цілковиту згоду на таке перейменування, – прокоментував перейменування Філатов у своєму телеграм-каналі. 

Як відреагували на перейменування дніпряни?

Деякі містяни у соцмережах зауважують, що назва досить важко вимовляється, тому вони продовжать називати бульвар скороченим – “КБ”. Втім значна частина дніпрян схвалює перейменування, хоча б тому, що ми позбавилися від нагадування про російську імператрицю. 

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Новости Днепра про Тепер офіційно: у Дніпрі більше не буде Катеринославського бульваруУкраїнська

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