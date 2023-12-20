Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ботсад в Кривом Роге закрыли для посетителей, чтобы никто не украл елки

Сегодня 15:49
просмотров

Криворожцев не будут пускать в ботсад, потому что боятся, что кто-то может изуродовать елки.

Новости Днепра про Ботсад в Кривом Роге закрыли для посетителей, чтобы никто не украл елки

С 21 декабря не будут пускать посетителей в Криворожский ботанический сад. Как пояснила администрация учреждения, в эти дни на территории зеленой зоны усилят охрану. Работники намекнули, что боятся вандалов, которые могут либо изуродовать сосны, либо попытаться забрать себе домой хвойные насаждения.

Территория сада будет закрыта для посещения до 1 января.

На территории Ботанического сада ведется усиленная охрана хвойных насаждений. С 21 декабря по 1 января территория сада закрыта для посещения. Будьте сознательными – не уничтожайте красоту! – говорится в сообщении.

Напомним, в ботсаду в Днепре в декабре будет только одна рабочая суббота – 23 декабря. В этот день посетители смогут украсить новогоднюю елку.

Читайте также:

Новости Днепра про Ботсад в Кривом Роге закрыли для посетителей, чтобы никто не украл елкиУкраїнська Новости Днепра про Ботсад в Кривом Роге закрыли для посетителей, чтобы никто не украл елкиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепровском районе во время тревоги сбили управляемую авиационную ракету Х-59
Новости Днепра
Сегодня 17:44
В Днепровском районе во время тревоги сбили управляемую авиационную ракету Х-59

Спасибо нашим защитникам!

В одном из сел Днепропетровщины в 2024 году хотят потратить 35 млн на спорткомплекс
Новости Днепра
Сегодня 11:34
В одном из сел Днепропетровщины в 2024 году хотят потратить 35 млн на спорткомплекс

ОТГ планирует в 2024 году потратить 35 млн. грн на…

На Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в «скорой» (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 11:22
На Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в «скорой» (ВИДЕО)

По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.

Вивьен и Каталея, Джейкоб и Один: какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 году
Новости Днепра
Сегодня 10:48
Вивьен и Каталея, Джейкоб и Один: какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 году

Выбор имени ребенку – ответственный этап в жизни родителей.

Последние новости

В Днепровском районе во время тревоги сбили управляемую авиационную ракету Х-59
В Днепровском районе во время тревоги сбили управляемую авиационную ракету Х-59

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 17:44
4
просмотров
Ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста
Ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста

Ежедневно через западную границу Украины выезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста, из них 150-200 – это волонтеры, пересекающие границу по системе "Шлях".

Сегодня 17:18
4
просмотров
ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)
ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

В преддверии новогодних праздников в Днепре в продаже массово появились елочные украшения. Продают их как в магазинах и на рынках, так и в интернете, на специализированных площадках.

Сегодня 17:16
5
просмотров
В «Киевстар» устранили трудности со связью, которые возникали утром, и сообщили несколько хороших новостей
В «Киевстар» устранили трудности со связью, которые возникали утром, и сообщили несколько хороших новостей

12 декабря "Киевстар" стал мишенью мощной кибератаки. Из-за этого произошел технический сбой и услуги оператора были недоступны абонентам.

Сегодня 15:32
8
просмотров
В Днепре восстановят старейшую мечеть города: в сети показали, как она будет выглядеть
В Днепре восстановят старейшую мечеть города: в сети показали, как она будет выглядеть

В Днепре восстановят старейшую мечеть в городе.

Сегодня 15:01
6
просмотров
Как выглядели легендарные качели «Лодочки» в парках Днепра более 50 лет назад (ФОТО)
Как выглядели легендарные качели «Лодочки» в парках Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

В разных парках Днепра в конце 1960-х начале 1970-х появились типовые конструкции качелей-лодочек. Просуществовали они довольно долго – до начала 1990-х годов, но в некоторых парках на подобной конструкции можно было покататься и в конце 1990-х.

Сегодня 14:48
5
просмотров
В Днепре 3-летняя девочка пошла прогуляться и потерялась
В Днепре 3-летняя девочка пошла прогуляться и потерялась

Вчера вечером, 19 декабря, на спецлинию "102" позвонили жители Днепра.

Сегодня 14:18
7
просмотров
Мэр Днепра объяснил, почему депутаты не поддержали петицию о «деньгах на ВСУ»
Мэр Днепра объяснил, почему депутаты не поддержали петицию о «деньгах на ВСУ»

Депутаты горсовета не поддержали петицию "о деньгах на ВСУ".

Сегодня 14:10
7
просмотров
В Днепре назвали улицу в честь погибшего полицейского: его группа попала в минную ловушку
В Днепре назвали улицу в честь погибшего полицейского: его группа попала в минную ловушку

В Днепре назвали улицу в честь погибшего полицейского Михаила Куратченко.

Сегодня 13:59
0
просмотров
Теперь официально: в Днепре больше не будет Екатеринославского бульвара
Теперь официально: в Днепре больше не будет Екатеринославского бульвара

Теперь популярная пешеходная улица в центре Днепра будет называться Кельнским бульваром.

Сегодня 13:42
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх