Ботсад в Кривом Роге закрыли для посетителей, чтобы никто не украл елки

Криворожцев не будут пускать в ботсад, потому что боятся, что кто-то может изуродовать елки.

С 21 декабря не будут пускать посетителей в Криворожский ботанический сад. Как пояснила администрация учреждения, в эти дни на территории зеленой зоны усилят охрану. Работники намекнули, что боятся вандалов, которые могут либо изуродовать сосны, либо попытаться забрать себе домой хвойные насаждения.

Территория сада будет закрыта для посещения до 1 января.

На территории Ботанического сада ведется усиленная охрана хвойных насаждений. С 21 декабря по 1 января территория сада закрыта для посещения. Будьте сознательными – не уничтожайте красоту! – говорится в сообщении.

Напомним, в ботсаду в Днепре в декабре будет только одна рабочая суббота – 23 декабря. В этот день посетители смогут украсить новогоднюю елку.

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