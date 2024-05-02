Поезд из Днепра в Киев один из трех самых популярных маршрутов в Украине с начала года

Укрзализныця обнародовала список наиболее популярных поездов в стране.
Только с начала 2024 года услугами УЗ воспользовались 8,43 млн пассажиров. Это на 2 млн больше чем в 2023 году, когда за аналогичный срок перевезли 6,78 млн человек.
Самые популярные маршруты, где было больше пассажиров:
Также отмечается, что 93% поездов «Укрзализныци» во внутреннем сообщении прибывали вовремя, а лидерами по удовлетворенности пассажиров остаются женские вагоны по всем направлениям курсирования.
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