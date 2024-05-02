Поезд из Днепра в Киев один из трех самых популярных маршрутов в Украине с начала года

Киев-Днепр – один из самых популярных маршрутов в Украине.

Укрзализныця обнародовала список наиболее популярных поездов в стране.

Только с начала 2024 года услугами УЗ воспользовались 8,43 млн пассажиров. Это на 2 млн больше чем в 2023 году, когда за аналогичный срок перевезли 6,78 млн человек.

Самые популярные маршруты, где было больше пассажиров:

Киевом и Львовом (412 тысяч)

Киевом и Днепром (255 тысяч)

Киевом и Харьковом (237 тысяч)

Также отмечается, что 93% поездов «Укрзализныци» во внутреннем сообщении прибывали вовремя, а лидерами по удовлетворенности пассажиров остаются женские вагоны по всем направлениям курсирования.