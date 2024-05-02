На Днепропетровщине огнеборцы спасли мужчину из горящей квартиры

Сегодня, 2 мая, в 5:54 на линию «101» сообщили о том, что на улице Бульварная города Марганец из квартиры идет дым.
Спасатели прибыли на место. Там они выяснили, что на четвертом этаже пятиэтажного дома горит квартира. Огонь охватил вещи домашнего обихода на общей площади 3 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Во время тушения пожара сотрудники Службы спасения спасли из горящей квартиры мужчину. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.
В 6:23 возгорание ликвидировали. К месту вызова привлекли 9 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария: авто слетело в кювет, водителя заблокировало.
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