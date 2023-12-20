У Дніпрі допомоги потребує хворий на смертельний вірус пес, господар якого зник на війні

У Дніпрі рятують пса Рада, який захворів на ентерит.

Як розповіла зооволонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, допомоги потребує пес Рад, якого покинув господар. Чоловік відправився на фронт, тому відмовився від щеняти, позаяк за його відсутності доглядати за твариною нема кому.

Пізніше виявилося, що у Рада – ентерит. Це небезпечне вірусне захворювання. Якщо вчасно його не вилікувати – тварина може померти. Наразі Рад під наглядом лікарів, але притулок, який опікується щеням – вліз у борги.

Пес у важкому стані. Тварина не може їсти, а коли його вдається нагодувати зі шприца – усе з’їдене виходить з кривавою блювотою. Волонтерка намагалася зв’язатися з господарем Рада, але той не відповідає. Ольга підозрює, що чоловік ймовірно зник на фронті або просто немає сил опікуватися щеням.

Рад схожий на живий скелет. Ветеринари можуть врятувати песика, але для цього він має пройти тривале лікування на стаціонарі. Притулок вже заборгував майже 20 тисяч гривень за виконані процедури.

Волонтерка просить допомоги у небайдужих дніпрян. Якщо ви маєте змогу допомогти, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для пса Рада”

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