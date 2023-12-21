У Дніпрі на Донецькому шосе фура влетіла в дерево: що з водієм

Учора, 20 грудня, у Дніпрі на Донецькому шосе сталася аварія – там вантажівка DAF врізалася в дерево.
За попередньою інформацією, водій не постраждав.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що тополю ледь не вирвало з корінням. Що стало причиною аварії – поки невідомо.
Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині Hyundai збив 9-річну дівчинку, вона померла у “швидкій” (ВІДЕО).
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