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У Дніпрі на Донецькому шосе фура влетіла в дерево: що з водієм

Сьогодні 08:26
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Що стало причиною аварії - невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе фура влетіла в дерево: що з водієм

Учора, 20 грудня, у Дніпрі на Донецькому шосе сталася аварія – там вантажівка DAF врізалася в дерево.

За попередньою інформацією, водій не постраждав.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що тополю ледь не вирвало з корінням. Що стало причиною аварії – поки невідомо.

Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині Hyundai збив 9-річну дівчинку, вона померла у “швидкій” (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе фура влетіла в дерево: що з водіємУкраїнська

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