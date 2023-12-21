Минимальная видимость: синоптики предупредили об опасном метеоявлении в Днепре и области

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром 22 декабря ожидаются туманы при видимости 200-500 метров. Белые облака накроют почти всю область.
Уровень опасности оценивается как желтый. Водителей предупреждают об опасностях на дорогах. Бдительность не нужно терять и пешеходам.
Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погода будет к Рождеству. Ожидаются аномальные для этого времени года плюсы. Возможны кратковременные дожди, которые при понижении температуры будут превращаться в мокрый снег. В целом же, к Новому году не стоит ожидать зимней погоды со снегом и морозами.
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