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  • Минимальная видимость: синоптики предупредили об опасном метеоявлении в Днепре и области

Минимальная видимость: синоптики предупредили об опасном метеоявлении в Днепре и области

Сегодня 21:59
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Днепр и область 22 декабря покроют туманы.

Новости Днепра про Минимальная видимость: синоптики предупредили об опасном метеоявлении в Днепре и области

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 22 декабря ожидаются туманы при видимости 200-500 метров. Белые облака накроют почти всю область.

Уровень опасности оценивается как желтый. Водителей предупреждают об опасностях на дорогах. Бдительность не нужно терять и пешеходам.

Новости Днепра про Минимальная видимость: синоптики предупредили об опасном метеоявлении в Днепре и области

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погода будет к Рождеству. Ожидаются аномальные для этого времени года плюсы. Возможны кратковременные дожди, которые при понижении температуры будут превращаться в мокрый снег. В целом же, к Новому году не стоит ожидать зимней погоды со снегом и морозами.

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Новости Днепра про Минимальная видимость: синоптики предупредили об опасном метеоявлении в Днепре и областиУкраїнська Новости Днепра про Минимальная видимость: синоптики предупредили об опасном метеоявлении в Днепре и областиРусский

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