Залужный подтвердил, что украинские воины уничтожили вражеский самолет А-50 и воздушный пункт управления Ил-22

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, официально подтвердил, что воины Воздушных сил ВСУ уничтожили над Азовским морем вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.
Благодарю Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье! Слава Украине! – написал Залужный.
Отметим, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук написал, что это месть россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
Потеря подобных самолетов – это тяжелый удар по Воздушно-космическим силам рф. Добавим: самолет A-50 – это судно дальней радиолокационной слежки. Оно предназначено для наблюдения за целями в воздухе, на земле и в море, а также для наведения на них истребительной авиации. Есть информация, что у россиян всего 9 таких самолетов (было). Стоимость такого судна составляет $330 млн. Ил-22 – это воздушный командный пункт, созданный на базе авиалайнера Ил-18. Этот самолет помогает управлять войсками во время боевых действий (помогал)!
«Очень жирно», — прокомментировал это событие «Николаевский Ванёк».
Обновлено: позже российские Telegram-каналы опубликовали фото «уцелевшего» Ил-22 (мы бы сказали, больше похожего на решето).
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал этот снимок.
Похоже, Ил-22 дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто «восстановлению не подлежит». Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь, и 200-е! – написал он.
И отметил, что приоритетной целью был самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а Ил-22 тоже попал под раздачу.
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