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В Каменском мужчина бросил гранату в окно многоэтажки

Сегодня 13:11
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К счастью, никто не пострадал!
Новости Днепра про В Каменском мужчина бросил гранату в окно многоэтажки

Фото условное.

В воскресенье вечером, 14 января, в Каменском произошел ужасный инцидент: неизвестный мужчина разбил окно на первом этаже многоэтажки и бросил в квартиру гранату М67. Она взорвалась.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

К счастью, люди не пострадали. Но в квартире из-за взрыва есть повреждения.

Отметим, пока неизвестно, задержали ли правоохранители мужчину, который это сделал.

Справка: М67 — американская ручная граната. Основным фактором ее поражения является взрывная волна, которая уничтожает все в радиусе 15 м. Осколки обладают убойной силой на расстоянии до 25 м.

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