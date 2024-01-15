Наші військові помстилися росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Сьогодні вранці командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував пост у соцмережі, де зазначив, що наші воїни помстилися росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці на Набережній Перемоги, 118.
Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей, – написав він.
Ймовірно, йдеться про повідомлення ЗМІ про те, що ввечері у неділю, 14 січня, українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та підбили літак Іл-22 над Азовським морем. Офіційного підтвердження ще немає, але російські пропагандисти вже назвали цю подію “найбільшою трагедією для росавіації”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що загиблих від ракетного удару окупантів по будинку на Перемозі у Дніпрі вшанували хвилиною мовчання.
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