Селекционер из Днепра вывел новый сорт фиалки в честь погибшего на войне поэта Максима Кривцова

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Евгений Рудницкий.
Евгений селекционер цветов из Днепра. Новый выведенный им сорт фиалки он решил посвятить погибшему поэту Максиму Кривцову.
Я посвящаю свой новый сорт фиалки RUD-Дали в память Максима Кривцова. Поэт, Воин (позывной «Дали») – Кривцов Максим. Одно из его стихов заканчивалось словами: А весной расцвету фиалками….» Вечная память герою. Слава Украине!», — говорится в посту Рудницкого.
Для названия сорта Евгений избрал боевой позывной Максима «Дали». На своей странице селекционер поделился фотографиями этих фиалок.
Фиалка Дали имеет нежный цвет между белым и сиреневым.
Селекционер выводит новые фиалки уже больше 5 лет. Коллекция Евгения насчитывает более 500 видов этих цветов. 50 из них – собственной селекции.
33-летний Максим Кривцов – украинский поэт, доброволец, военнослужащий, младший сержант ВСУ. В 2023 году издал авторский сборник стихов «Стихи из бойницы», который был признан одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЭН клуба.
7 января Максим погиб в Донецкой области вместе со своим рыжим котом.
К сожалению, при жизни Максим не приобрел желаемую популярность, но после печального известия его авторский сборник был полностью распродан. На днях с Максимом простились в Киеве.
Читайте также:
Автор:
Для удобства передачи показаний счетчика, оплаты счетов и контроля потребления…
У многих жителей Днепра дома есть старые игрушки, популярные в…
Водитель Renault умер в "скорой". Ему было 65 лет.
В Днепре наказали водителя, чей автомобиль мешал мусоровозу.
Для удобства передачи показаний счетчика, оплаты счетов и контроля потребления газа жители Днепра могут создать личный кабинет потребителя на официальном сайте поставщика газа. Также показания можно передавать через чат-боты в различных мессенджерах.
Полезная информация!
К счастью, никто не пострадал!
У многих жителей Днепра дома есть старые игрушки, популярные в 1990-х годах. Обычно они валяются в дальнем ящике на антресолях, в них давно никто не играет, и они просто занимают место. Но оказывается, на старых игрушках можно заработать. Цена –…
Водитель Renault умер в "скорой". Ему было 65 лет.
В Днепре наказали водителя, чей автомобиль мешал мусоровозу.
В Кривом Роге разгорелся скандал из-за песен певицы, которая во время войны получила российское гражданство.
Нужна ваша помощь!
Пострадавшие в больнице.
Подготовьтесь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!