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  • Селекционер из Днепра вывел новый сорт фиалки в честь погибшего на войне поэта Максима Кривцова

Селекционер из Днепра вывел новый сорт фиалки в честь погибшего на войне поэта Максима Кривцова

Сегодня 12:28
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Новый вид фиалки посвятили памяти павшего на войне поэта Максима Кривцова.

Новости Днепра про Селекционер из Днепра вывел новый сорт фиалки в честь погибшего на войне поэта Максима Кривцова

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Евгений Рудницкий.

Евгений селекционер цветов из Днепра. Новый выведенный им сорт фиалки он решил посвятить погибшему поэту Максиму Кривцову.

Я посвящаю свой новый сорт фиалки RUD-Дали в память Максима Кривцова. Поэт, Воин (позывной «Дали») – Кривцов Максим. Одно из его стихов заканчивалось словами: А весной расцвету фиалками….» Вечная память герою. Слава Украине!», — говорится в посту Рудницкого.

Для названия сорта Евгений избрал боевой позывной Максима «Дали». На своей странице селекционер поделился фотографиями этих фиалок.

Фиалка Дали имеет нежный цвет между белым и сиреневым.

Новости Днепра про Селекционер из Днепра вывел новый сорт фиалки в честь погибшего на войне поэта Максима Кривцова

Селекционер выводит новые фиалки уже больше 5 лет. Коллекция Евгения насчитывает более 500 видов этих цветов. 50 из них – собственной селекции.

Кто такой Максим Кривцов?

33-летний Максим Кривцов – украинский поэт, доброволец, военнослужащий, младший сержант ВСУ. В 2023 году издал авторский сборник стихов «Стихи из бойницы», который был признан одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЭН клуба.

7 января Максим погиб в Донецкой области вместе со своим рыжим котом.

К сожалению, при жизни Максим не приобрел желаемую популярность, но после печального известия его авторский сборник был полностью распродан. На днях с Максимом простились в Киеве.

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