В Днепропетровской области выдворили иностранца-нелегала

Мужчина без действительных документов пытался обосноваться в Кривом Роге.

В Кривом Роге работники Отдела № 9 ГУ ГТС в Днепропетровской области обнаружили гражданина Республики Армения, незаконно находившегося на территории Украины и скрывавшегося от государственных органов миграционного контроля.

Как отметили в Государственной миграционной службе, нарушителя задержали и доставили в пункт временного пребывания иностранцев для последующего принудительного производства за пределы Украины с запретом въезда на 5 лет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: