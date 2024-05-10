В Днепропетровской области выдворили иностранца-нелегала

В Кривом Роге работники Отдела № 9 ГУ ГТС в Днепропетровской области обнаружили гражданина Республики Армения, незаконно находившегося на территории Украины и скрывавшегося от государственных органов миграционного контроля.
Как отметили в Государственной миграционной службе, нарушителя задержали и доставили в пункт временного пребывания иностранцев для последующего принудительного производства за пределы Украины с запретом въезда на 5 лет.
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