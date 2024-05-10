На Дніпропетровщині виявили іноземця-нелегала

Чоловік без дійсних документів намагався облаштуватися у Кривому Розі.

У Кривому Розі працівники Відділу № 9 ГУ ДМС у Дніпропетровській області виявили громадянина Республіки Вірменія, який незаконно перебував на території України та переховувався від державних органів міграційного контролю.

Як зазначили у Державній міграційні службі, порушника затримали та доправили до пункту тимчасового перебування іноземців для подальшого примусового видворення за межі України із забороною в’їзду на 5 років.

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