На Дніпропетровщині виявили іноземця-нелегала

У Кривому Розі працівники Відділу № 9 ГУ ДМС у Дніпропетровській області виявили громадянина Республіки Вірменія, який незаконно перебував на території України та переховувався від державних органів міграційного контролю.
Як зазначили у Державній міграційні службі, порушника затримали та доправили до пункту тимчасового перебування іноземців для подальшого примусового видворення за межі України із забороною в’їзду на 5 років.
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