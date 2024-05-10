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На Дніпропетровщині виявили іноземця-нелегала

Сьогодні 21:27
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Чоловік без дійсних документів намагався облаштуватися у Кривому Розі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили іноземця-нелегала

У Кривому Розі працівники Відділу № 9 ГУ ДМС у Дніпропетровській області виявили громадянина Республіки Вірменія, який незаконно перебував на території України та переховувався від державних органів міграційного контролю.

Як зазначили у Державній міграційні службі, порушника затримали та доправили до пункту тимчасового перебування іноземців для подальшого примусового видворення за межі України із забороною в’їзду на 5 років.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили іноземця-нелегалаУкраїнська

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