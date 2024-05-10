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В Днепровском районе слышали взрывы: детали

Сегодня 16:37
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В Днепровском районе слышали звуки, похожие на взрывы.
Новости Днепра про В Днепровском районе слышали взрывы: детали

фото умовне

В пятницу, 10 мая, в Днепровском районе слышали звук, похожий на взрыв. До этого в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о ракете, которая летит в направлении Днепра.

Впоследствии в Воздушном командовании Схід сообщили об успешном уничтожении управляемой авиационной ракеты х59/х69.

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69, — говорится в сообщении.

Это также подтвердил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Точная работа ПВО. А значит, наше небо – чистое. Над Днепровским районом сбили вражескую ракету. Защитники, спасибо! – написал Лысак в своем тг-канале.

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