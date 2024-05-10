В Днепровском районе слышали взрывы: детали

Точная работа ПВО. А значит, наше небо – чистое. Над Днепровским районом сбили вражескую ракету. Защитники, спасибо! – написал Лысак в своем тг-канале.

В пятницу, 10 мая, в Днепровском районе слышали звук, похожий на взрыв. До этого в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о ракете, которая летит в направлении Днепра.

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