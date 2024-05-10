У Дніпровському районі чули вибухи: деталі

У п’ятницю, 10 травня, у Дніпровському районі чули звук, схожий на вибух. До цього у тг-каналі Повітряних сил ЗСУ з’явилося повідомлення про ракету, яка летить у напрямку Дніпра.
Згодом у Повітряному командуванні Схід повідомили про успішне знищення керованої авіаційної ракети х59/х69.
В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69, – йдеться у повідомленні.
Це також підтвердив керівник ОВА Сергій Лисак.
Влучна робота ППО. А значить, наше небо – чисте. Над Дніпровським районом збили ворожу ракету. Оборонці, дякую! – написав Лисак у своєму тг-каналі.
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