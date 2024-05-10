Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпровському районі чули вибухи: деталі

Сьогодні 16:37
просмотров

У Дніпровському районі чули звуки схожі на вибухи.
Новости Днепра про У Дніпровському районі чули вибухи: деталі

фото умовне

У п’ятницю, 10 травня, у Дніпровському районі чули звук, схожий на вибух. До цього у тг-каналі Повітряних сил ЗСУ з’явилося повідомлення про ракету, яка летить у напрямку Дніпра. 

Згодом у Повітряному командуванні Схід повідомили про успішне знищення керованої авіаційної ракети х59/х69.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69, – йдеться у повідомленні. 

Це також підтвердив керівник ОВА Сергій Лисак.

Влучна робота ППО. А значить, наше небо – чисте. Над Дніпровським районом збили ворожу ракету. Оборонці, дякую! – написав Лисак у своєму тг-каналі. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпровському районі чули вибухи: деталіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З території Дніпропетровської області “вигнали” Пушкіна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:20
    З території Дніпропетровської області “вигнали” Пушкіна

    З Дніпропетровської області "вигнали" Пушкіна.

    У Дніпрі ускладнено рух на Набережній Заводській: плануйте маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:00
    У Дніпрі ускладнено рух на Набережній Заводській: плануйте маршрут

    Будь ласка, будьте обережні за кермом!

    Як виглядають і скільки коштують найдорожчі квартири в різних районах Дніпра: цар-квартира та хрущовка без меблів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:58
    Як виглядають і скільки коштують найдорожчі квартири в різних районах Дніпра: цар-квартира та хрущовка без меблів

    У кожному районі Дніпра є низка будинків, де продаються дорогі…

    У Дніпрі рятують пса військового ЗСУ, якого навмисне викинули з балкона багатоповерхівки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:32
    У Дніпрі рятують пса військового ЗСУ, якого навмисне викинули з балкона багатоповерхівки

    У лікарні Дніпра прооперували пса, якого викинули з багатоповерхівки у…

    Наверх