Переходили реку: в Новомосковске супругов спасали из ледяной воды

В воскресенье, 14 января, в 15:00 на линию «101» сообщили, что в Новомосковске два человека переходили реку Самара по льду и провалились.
Спасатели оперативно прибыли на место. До их приезда свидетели происшествия достали из реки женщину. А мужчина в это время находился в ледяной воде в 40 метрах от берега. ГСЧС-ники достали его.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Супругов госпитализировали в больницу.
К спасению людей привлекли 4 спасателей и 1 единицу техники, а также работников Коммунального заведения водолазно-спасательной службы города.
Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!
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