Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Переходили реку: в Новомосковске супругов спасали из ледяной воды

Сегодня 07:59
просмотров

Пострадавшие в больнице.

Новости Днепра про Переходили реку: в Новомосковске супругов спасали из ледяной воды

В воскресенье, 14 января, в 15:00 на линию «101» сообщили, что в Новомосковске два человека переходили реку Самара по льду и провалились.

Спасатели оперативно прибыли на место. До их приезда свидетели происшествия достали из реки женщину. А мужчина в это время находился в ледяной воде в 40 метрах от берега. ГСЧС-ники достали его.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Супругов госпитализировали в больницу.

К спасению людей привлекли 4 спасателей и 1 единицу техники, а также работников Коммунального заведения водолазно-спасательной службы города.

Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!

Читайте также:

Новости Днепра про Переходили реку: в Новомосковске супругов спасали из ледяной водыУкраїнська Новости Днепра про Переходили реку: в Новомосковске супругов спасали из ледяной водыРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Спасатели потушили пожар в Днепровском районе
Новости Днепра
Вчера 10:25
Спасатели потушили пожар в Днепровском районе

Сегодня утром спасатели потушили пожар в Днепровском районе.

В Днепре на Леонтовича горел жилой дом
Новости Днепра
13.01.2024 11:03
В Днепре на Леонтовича горел жилой дом

Сегодня ночью в Днепре на улице Леонтовича горел жилой дом.

Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого Рога
Новости Днепра
12.01.2024 20:02
Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого Рога

В Зеленодольске на Днепропетровщине задержали подростков, до смерти избивших своего…

В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина
Новости Днепра
12.01.2024 15:07
В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Последние новости

В Днепре разыскивают 83-летнего дедушку, который пропал несколько дней назад: может находиться на ж/м Диевка
В Днепре разыскивают 83-летнего дедушку, который пропал несколько дней назад: может находиться на ж/м Диевка

Нужна ваша помощь!

Сегодня 10:00
6
просмотров
В Днепре и пригороде сегодня на 9 часов планируют выключать свет: все адреса
В Днепре и пригороде сегодня на 9 часов планируют выключать свет: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 15 января: в Днепре будет облачно
Погода на 15 января: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
1
просмотров
Yasno предупреждает 46 тыс должников на Днепропетровщине о возможных отключениях света
Yasno предупреждает 46 тыс должников на Днепропетровщине о возможных отключениях света

Днепропетровская область задолжала компании Yasno за свет более 750 млн гривен.

Вчера 20:39
5
просмотров
Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзе
Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзе

Сегодня враг с самого утра снова обстреливал Никопольщину.

Вчера 19:19
3
просмотров
В Кривом Роге сбили ракету, — ОВА
В Кривом Роге сбили ракету, — ОВА

Сегодня в городе Кривой Рог сбили вражескую ракету.

Вчера 18:29
3
просмотров
В Кривом Роге часть города осталась без тепла
В Кривом Роге часть города осталась без тепла

Сегодня некоторые жители Кривого Рога остались без тепла. Температура на улице –1 градус.

Вчера 17:09
6
просмотров
Враг обстреливал Никопольщину: полиция проводит следственные действия
Враг обстреливал Никопольщину: полиция проводит следственные действия

Вчера враг снова стрелял по Никопольщине. Обстрелы повлекли за собой немалые разрушения.

Вчера 16:30
4
просмотров
На Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Антон Тягнирядно
На Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Антон Тягнирядно

На войне погиб воин ВСУ из города Каменское Днепропетровской области Антон Тягнирядно.

Вчера 15:01
3
просмотров
Днепр-1 может досрочно расторгнуть контракт с аргентинским легионером и другие трансферные новости
Днепр-1 может досрочно расторгнуть контракт с аргентинским легионером и другие трансферные новости

СК Днепр-1 может расстаться с аргентинцем Эмилиано Пуритой.

Вчера 13:28
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх