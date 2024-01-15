Переходили реку: в Новомосковске супругов спасали из ледяной воды

Пострадавшие в больнице.

В воскресенье, 14 января, в 15:00 на линию «101» сообщили, что в Новомосковске два человека переходили реку Самара по льду и провалились.

Спасатели оперативно прибыли на место. До их приезда свидетели происшествия достали из реки женщину. А мужчина в это время находился в ледяной воде в 40 метрах от берега. ГСЧС-ники достали его.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Супругов госпитализировали в больницу.

К спасению людей привлекли 4 спасателей и 1 единицу техники, а также работников Коммунального заведения водолазно-спасательной службы города.

Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!

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