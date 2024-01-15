В Днепре и пригороде сегодня на 9 часов планируют выключать свет: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 15 января, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК в Днепре планируют выключать свет с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Адреса

Днепр:

ул. Шинная: 8, 17-Д, 19;

просп. Богдана Хмельницкого: 48, 49-А.

с. Обуховка:

ул. Набережная: 8;

ул. Волшебная: 117-Д.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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