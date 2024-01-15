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В Днепре и пригороде сегодня на 9 часов планируют выключать свет: все адреса

Сегодня 07:00
просмотров

Подготовьтесь!

Новости Днепра про В Днепре и пригороде сегодня на 9 часов планируют выключать свет: все адреса

Сегодня, 15 января, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК в Днепре планируют выключать свет с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Адреса

Днепр:

  • ул. Шинная: 8, 17-Д, 19;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 48, 49-А.

с. Обуховка:

  • ул. Набережная: 8;
  • ул. Волшебная: 117-Д.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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