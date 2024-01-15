В Днепре и пригороде сегодня на 9 часов планируют выключать свет: все адреса

Сегодня, 15 января, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК в Днепре планируют выключать свет с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Адреса
Днепр:
с. Обуховка:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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