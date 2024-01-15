Селекціонер з Дніпра вивів новий сорт фіалки на честь загиблого на війні поета Максима Кривцова

Новий вид фіалки присвятили пам'яті полеглого на війні поета Максима Кривцова.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Євген Рудницький.

Євген селекціонер квітів з Дніпра. Новий виведеним ним сорт фіалки він вирішив присвятити загиблому поету Максиму Кривцову.

Я присвячую свій новий сорт фіалки RUD-ДАЛІ в пам’ять Максима Кривцова. Поет, Воїн (позивний”Далі”) – Кривцов Максим. Один з його віршів закінчувався словами: А на весні розквітну фіалками….” Вічна пам’ять герою. Слава Україні!», – йдеться в пості Рудницького.

Для назви сорту Євген обрав бойовий позивний Максима “Далі”. На своїй сторінці селекціонер поділився фотографіями цих фіалок.

Фіалка Далі має ніжний колір між білим та бузковим.

Селекціонер виводить нові фіалки вже понад 5 років. Колекція Євгена нараховує понад 500 сортів цих квітів. 50 з них – власної селекції.

Хто такий Максим Кривцов?

33-річний Максим Кривцов – український поет, доброволець, військовослужбовець, молодший сержант ЗСУ. 2023 року видав авторську збірку поезій “Вірші з бійниці”, яку було визнано однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН клубу.

7 січня Максим загинув на Донеччині разом зі своїм рудим котом.

На жаль, за життя Максим не здобув бажаної популярності, але після сумної звістки його авторська збірка була повністю розпродана. Днями з Максимом попрощалися у Києві.

Читайте також:

Українська

Автор: