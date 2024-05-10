В Днепре на Подстанции на месте бывшей промбазы построят новый огромный ЖК

В Днепре запланировано строительство еще одного большого ЖК.

На Подстанции планируют построить новый масштабный жилой комплекс. Его проект презентовали на очередном градсовете, пишет Городской сайт.

Жилой комплекс будет иметь сразу два адреса — Тупик Запорожский, 5 и ул. Шинная, 21. Отмечается, что ЖК расположится на двух крупных земельных участках с тыльной стороны «Дафи».

16 тысяч квадратных метров сейчас заняты бывшей промышленной базой, возле которой гаражи и СТО.

Заказчик проекта должен решать вопрос выноса и этих гаражей, и расположенной по соседству газозаправочной станции, — отметили архитекторы.

Будущий ЖК будет иметь шесть секций. Первые две – небоскребы на 19 и 24 этажа. Дорога к ЖК расположиться со стороны Запорожского тупика. Стилобатная часть домов станет торговой зоной, а второй этаж отдадут под офисы и амбары для жителей.

Третья и четвертая секции будут ниже – на 9 этажей. Наконец, секции 5 и 6 – 11-этажные, на первых этажах планируются паркинг, торговые учреждения и детский клуб.

В ЖК должны разместить 720 квартир, из которых 572 – однокомнатные, 84 – на две комнаты, 64 на три. В общей сложности новоселами смогут стать 1546 человек.

Не забыли о паркинге, который будет иметь 471 место для машин в подземной стоянке и еще 57 на открытой территории. Будет также велосипедная парковка на 380 мест.

Детская площадка и детский клуб, частично выполняющий функции детского сада. Площадки для занятий спортом и досуга. Радовать взгляд и легкие жителей будет озеленение на суммарной площади 10 тысяч квадратных метров. А безопасность людям гарантирует укрытие, также планируемое при этом ЖК, — отмечает архитектор.

Среди возможных недостатков назвали проблему освещенности квартир, достаточности паркомест и спортплощадку, которая не соответствует нормативам. По мнению разработчиков проекта, жители комплекса смогут ходить в соседний парк.

Кроме того, есть обеспокоенность относительно того, хватит ли мест для детей в соседних школах и детсадах, поскольку комплекс будет густонаселенным.

Часть архитекторов рекомендовала переработать проект с учетом принципов квартальной застройки, — отмечают СМИ.

Когда начнется строительство – не уточняется.

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