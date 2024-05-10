Ушли из больницы и не вернулись: в Днепре исчезли трое подростков

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Как сообщили в полиции Днепра, два брата и их товарищ находились в больнице в Соборном районе города, но 10 мая ушли за пределы медучреждения и не вернулись.

Трое товарищей ушли из больницы и не вернулись.

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