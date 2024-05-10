Ушли из больницы и не вернулись: в Днепре исчезли трое подростков

Как сообщили в полиции Днепра, два брата и их товарищ находились в больнице в Соборном районе города, но 10 мая ушли за пределы медучреждения и не вернулись.
Правоохранители просят о помощи у горожан.
Сейчас разыскивают 10-летнего Михайловского Богдана, 12-летнего Колесника Тимофея и 15-летнего Колесника Егора
Приметы Богдана: худощавого телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза.
Был одет: темно-синий спортивный костюм, черная кепка, темные кроссовки.
Приметы Тимофея: худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.
Был одет: черный костюм, кроссовки.
Приметы Егора: худощавого телосложения, темные волосы каре.
Был одет: серо-черная кофта, темные брюки.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении детей, просим сообщить по телефонам (098)-322-09-19, (097)-274-33-54 или 102.
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