В Днепре разыскивают 83-летнего дедушку, который пропал несколько дней назад: может находиться на ж/м Диевка

Нужна ваша помощь!

В Днепре разыскивают 83-летнего Пидпалого Анатолия Алексеевича. Известно, что мужчина пропал 13 января – он ушел из дома в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес».

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, седые усы и борода.

Одет: серая шапка, коричневая куртка, синие джинсы, черные сапоги.

Может находиться на ж/м Диевка 1, 2.

Если вы видели этого дедушку или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 0-800-400-149 или 102!

Важна любая информация!

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