На Днепропетровщине запал от гранаты взорвался в руках 17-летнего парня

Об этом сообщает Telegram-канал «ХДнепр«.
Парень нашел боеприпас 2 дня назад в селе Лиховка. Подросток поднял запал и тот взорвался у него в руках.
От взрыва подросток получил ранение левой руки и был госпитализирован в больницу.
Информация о других пострадавших или раненых не поступала.
Напоминаем, что если вы увидели на улице боеприпас или снаряд, нужно немедленно звонить по телефону в соответствующие (101, 102) службы.
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