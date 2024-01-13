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Помогите найти: в Синельникове разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова

Сегодня 16:41
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В городе Синельниково разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова.

Новости Днепра про Помогите найти: в Синельникове разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Мужчина вышел с места своего проживания 11 января и до настоящего времени не вернулся.

Личные приметы: пирсинги на обоих ушах, на правой брови и на носу, татуировки на грудной клетке по центру в виде черта которому мечом прокололи череп и по бокам дополняют изображение ангел и демон.

На ноге есть татуировка Леона Киллера из одноименного фильма.

Был одет в серую куртку с капюшоном, голубые джинсы и черные замшевые ботинки.

Полиция просит всех владеющих информацией о месте нахождения Балабанова Дмитрия Владимировича, 1999 года рождения, сообщить по номерам (068) 562 33 73, (05663) 4-22-65 или «102».

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Новости Днепра про Помогите найти: в Синельникове разыскивают 24-летнего Дмитрия БалабановаУкраїнська Новости Днепра про Помогите найти: в Синельникове разыскивают 24-летнего Дмитрия БалабановаРусский

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