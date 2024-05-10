В Днепре затруднено движение на Набережной Заводской: планируйте маршрут

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!

Сегодня, 10 мая, в Днепре на перекрестке улицы Набережная Заводская и улицы Кондратюка наблюдается осложнение дорожного движения. На этом участке произошла авария.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

Информации об обстоятельствах ДТП и пострадавших пока нет.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны за рулем!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Новом мосту 8 автомобилей по очереди врезались друг в друга (ВИДЕО).

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