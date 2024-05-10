У Дніпрі ускладнено рух на Набережній Заводській: плануйте маршрут

Сьогодні, 10 травня, у Дніпрі на перехресті вулиці Набережна Заводська та вулиці Кондратюка спостерігається ускладнення дорожнього руху. На цій ділянці сталася аварія.
Про це повідомили у Ситуаційному центрі.
Інформації про обставини ДТП та постраждалих поки немає.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні за кермом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Новому мосту 8 автівок по черзі врізалися одна в одну (ВІДЕО).
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