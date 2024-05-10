Как выглядят и сколько стоят самые дорогие квартиры в разных районах Днепра: царь-квартира и хрущевка без мебели (ФОТО)

В каждом районе Днепра есть ряд домов, где продаются дорогие квартиры. Часто цена на такую квартиру выше, чем на аналогичные в этом же районе за счет метража, ремонта, мебели или места, где построен дом.

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в разных районах города.

Шевченковский район

Квартиру в Шевченковском районе Днепра можно купить за 53,7 млн грн. Это самое дорогое предложение на рынке на май 2024 года. Жилье находится в районе улицы Грушевского, в 5-ти этажном доме, на последнем этаже. В квартире 2 комнаты.

В помещениях выполнен ремонт, продается без мебели и техники.

Соборный район

Одна из самых дорогих квартир в Соборном районе Днепра, а возможно и всего города находится в ЖК «Амфитеатр», что на улице Вернадского. 5-ти комнатную квартиру с ремонтом и мебелью продают за 58,5 млн грн. Расположена она на 4 этаже 7-ми этажного здания. Квартира двухуровневая, с террасой, отдельными гардеробными комнатами, хозяйственными помещениями.

Ремонт в квартире был в 2016 году. Вся техника и мебель останутся новому владельцу.

Новокодацкий район

Самую дорогую квартиру в этом районе можно купить за 7,9 млн грн. Жилье находится на 2 этаже 5-ти этажного современного ЖК. В квартире есть мебель, техника. Общая площадь 70 кв м. Возле дома есть своя парковая, закрытая территория. Как пишет автор объявления о продаже, ремонт в квартире был закончен в феврале этого года.

ЖК находится в районе улицы Подолинского.

Центральный район

Самые дорогие апартаменты в Центральном районе находятся в историческом центре Днепра – на Екатеринославском бульваре в ЖК «Каскад Плаза». Квартира тут оценивается ее владельцем в 35,8 млн грн. Жилье в 186 кв м находится на 4 этаже 6-ти этажного дома. В отделке квартиры использовался итальянский мрамор и натуральный дуб. В квартире 3 спальни с ванными комнатами, гостиная, кухня, кладовая.

Жилье продается с мебелью и техникой.

Чечеловский район

В Чечеловском районе Днепра самую дорогую квартиру продают за 8,7 млн грн. Находится она на среднем этаже 9-ти этажного дома. Общая площадь квартиры 242 кв м. В ней 5 комнат и две ванные, два санузла. В квартире новая мебель, в каждой комнате кондиционер, индивидуально отопление.

В доме есть подземный паркинг. Жилье находится в районе улицы Рабочей.

Самарский район

Купить самую дорогую квартиру в этом районе можно за 7,1 млн грн. Жилье находится в новом ЖК. Он расположен в районе улицы Гаванская. В квартире 3 комнаты, она находится на 4 этаже 6-ти этажного дома. Дом расположен на закрытой охраняемой территории, во дворе есть своя детская площадка, небольшое футбольное поле, бассейн, зона барбекю и выход к береговой зоне с пляжем.

В квартире новый ремонт и мебель. Общая площадь жилья 93 кв м.

АНД-район

Купить квартиру в АНД –районе Днепра можно за 8,7 млн грн – это самое дорогое жилье в районе на момент написания этого текста. Квартира находится на 10, последнем, этаже дома. Общая площадь 162 кв м. Окна в квартире панорамные, из них открывается вид на жилмассив Солнечный.

Дом расположен на закрытой, охраняемой территории, где есть детская площадка и паркинг. Квартира двухуровневая, продается с мебелью и техникой.

Индустриальный район

Самая дорогая квартира в этом районе продается за 10,3 млн грн. В квартире 3 комнаты, общая площадь жилья 154 кв м. Находится она на 2 этаже 11-ти этажного дома. В квартире теплый пол в коридорах, кухне и санузле, есть несколько кондиционеров, кладовка на этаже и в квартире.

Дом находится на закрытой территории. Дом находится в районе улицы Любарского.

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