Як виглядають і скільки коштують найдорожчі квартири в різних районах Дніпра: цар-квартира та хрущовка без меблів

У кожному районі Дніпра є низка будинків, де продаються дорогі квартири. Часто ціна на таку квартиру вища, ніж на аналогічні в цьому ж районі за рахунок метражу, ремонту, меблів або місця розташування будинку.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштують та як виглядають найдорожчі квартири у різних районах міста.

Шевченківський район

Квартиру у Шевченківському районі Дніпра можна купити за 53,7 млн грн. Це найдорожча пропозиція на ринку на травень 2024 року. Житло знаходиться в районі вулиці Грушевського, в 5-поверховому будинку, на останньому поверсі. У квартирі 2 кімнати.

У приміщеннях виконаний ремонт, продається вона без меблів та техніки.

Соборний район

Одна з найдорожчих квартир у Соборному районі Дніпра, а можливо, і всього міста знаходиться в ЖК «Амфітеатр», що на вулиці Вернадського. 5-ти кімнатну квартиру з ремонтом та меблями продають за 58,5 млн грн. Розташована вона на 4 поверсі 7 поверхової будівлі. Квартира дворівнева, з терасою, окремими вбиральнями, господарськими приміщеннями.

Ремонт у квартирі був у 2016 році. Вся техніка та меблі залишаться новому власнику.

Новокодацький район

Найдорожчу квартиру в цьому районі можна купити за 7,9 млн грн. Житло знаходиться на 2 поверсі 5-ти поверхового сучасного ЖК. У квартирі є меблі, техніка. Загальна площа 70 кв м. Біля будинку є своя паркова, закрита територія. Як пише автор оголошення про продаж, ремонт у квартирі було закінчено у лютому цього року.

ЖК знаходиться в районі вулиці Подолинського.

Центральний район

Найдорожчі апартаменти в Центральному районі знаходяться в історичному центрі Дніпра – на Катеринославському бульварі у ЖК «Каскад Плаза». Квартира тут оцінюється її власником у 35,8 млн грн. Житло на 186 кв м знаходиться на 4 поверсі 6-ти поверхового будинку. При ремонті квартири використовувався італійський мармур та натуральний дуб.

У квартирі 3 спальні з ванними кімнатами, вітальня, кухня, комора. Житло продається з меблями та технікою.

Чечелівський район

У Чечелівському районі Дніпра найдорожчу квартиру продають за 8,7 млн грн. Знаходиться вона на середньому поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа квартири 242 кв м. У ній 5 кімнат та дві ванні, два санвузли. У квартирі нові меблі, у кожній кімнаті кондиціонер, індивідуальне опалення.

У будинку є підземний паркінг. Житло знаходиться у районі вулиці Робочої.

Самарський район

Купити найдорожчу квартиру в цьому районі можна за 7,1 млн грн. Житло знаходиться у новому ЖК. Він розташований у районі вулиці Гаванської. У квартирі 3 кімнати, вона знаходиться на 4 поверсі 6-поверхового будинку. Будинок розташований на закритій території, що охороняється.

У дворі є свій дитячий майданчик, невелике футбольне поле, басейн, зона барбекю і вихід до берегової зони з пляжем. У квартирі новий ремонт та меблі. Загальна площа житла 93 кв м.

АНД-район

Купити квартиру в АНД – районі Дніпра можна за 8,7 млн грн – це найдорожче житло у районі на момент написання цього тексту. Квартира знаходиться на 10, останньому поверсі будинку. Загальна площа 162 кв м. Вікна в квартирі панорамні, з них відкривається вид на житловий масив Сонячний.

Будинок розташований на закритій території, де є дитячий майданчик і паркінг. Квартира дворівнева, продається з меблями та технікою.

Індустріальний район

Найдорожча квартира в цьому районі продається за 10,3 млн. грн. У квартирі 3 кімнати, загальна площа житла 154 кв. м. Знаходиться вона на 2 поверсі 11-ти поверхового будинку. У квартирі тепла підлога в коридорах, кухні та санвузлі, є кілька кондиціонерів, комора на поверсі та у квартирі.

Будинок розташований на закритій території. Будинок знаходиться у районі вулиці Любарського.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: