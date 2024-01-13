На Днепропетровщине мужчина скупился в 5 магазинах с чужой банковской карты

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Мужчине инкриминируют два преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение официального документа, совершенное по корыстным мотивам) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении полиции.
По информации правоохранителей, мужчина 13 декабря прошлого года фигурант обнаружил в банкомате забытую банковскую карту.
Вместо того, чтобы сообщить о находке полиции, он решил совершить покупки за счет другого человека.
Всего за 30 минут он успел совершить покупки в 5 магазинах.
К преступлениям причастен 36-летний житель с. Первомайская. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений.
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