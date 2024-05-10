В Минобразования спрогнозировали, какие специальности будут самыми популярными при поступлении в 2024 году

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время прямого эфира в телемарафоне назвал специальности, наиболее популярные среди абитуриентов этого года.
ТОП популярных специальностей почти не изменился:
А вот сфера естественных наук не популярна. На факультетах физики, химии и биологии можно ожидать дефицит кадров.
«Сейчас МОН работает над тем, чтобы повысить популярность таких базовых специальностей, как физика, химия, биология», — отметил Винницкий.
Винницкий отмечает, что в будущем, когда начнется послевоенное восстановление, потребуются инженері и другие специалисты технических специальностей.
Поэтому МОН надеется на повышение популярности соответствующих профессий, – добавил замминистра.
Напомним, TOP-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга.
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