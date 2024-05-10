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  • В Минобразования спрогнозировали, какие специальности будут самыми популярными при поступлении в 2024 году

В Минобразования спрогнозировали, какие специальности будут самыми популярными при поступлении в 2024 году

Сегодня 15:31
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Назвали ТОП популярнейших специальностей среди абитуриентов.

Новости Днепра про В Минобразования спрогнозировали, какие специальности будут самыми популярными при поступлении в 2024 году

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время прямого эфира в телемарафоне назвал специальности, наиболее популярные среди абитуриентов этого года.

ТОП популярных специальностей почти не изменился:

  • Психология
  • Компьютерные науки
  • Право
  • Экономика
  • Менеджмент

А вот сфера естественных наук не популярна. На факультетах физики, химии и биологии можно ожидать дефицит кадров.

«Сейчас МОН работает над тем, чтобы повысить популярность таких базовых специальностей, как физика, химия, биология», — отметил Винницкий.

Винницкий отмечает, что в будущем, когда начнется послевоенное восстановление, потребуются инженері и другие специалисты технических специальностей.

Поэтому МОН надеется на повышение популярности соответствующих профессий, – добавил замминистра.

Напомним, TOP-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга.

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Новости Днепра про В Минобразования спрогнозировали, какие специальности будут самыми популярными при поступлении в 2024 годуУкраїнська Новости Днепра про В Минобразования спрогнозировали, какие специальности будут самыми популярными при поступлении в 2024 годуРусский

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