В Минобразования спрогнозировали, какие специальности будут самыми популярными при поступлении в 2024 году

Назвали ТОП популярнейших специальностей среди абитуриентов.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время прямого эфира в телемарафоне назвал специальности, наиболее популярные среди абитуриентов этого года.

ТОП популярных специальностей почти не изменился:

Психология

Компьютерные науки

Право

Экономика

Менеджмент

А вот сфера естественных наук не популярна. На факультетах физики, химии и биологии можно ожидать дефицит кадров.

«Сейчас МОН работает над тем, чтобы повысить популярность таких базовых специальностей, как физика, химия, биология», — отметил Винницкий.

Винницкий отмечает, что в будущем, когда начнется послевоенное восстановление, потребуются инженері и другие специалисты технических специальностей.

Поэтому МОН надеется на повышение популярности соответствующих профессий, – добавил замминистра.

Напомним, TOP-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга.

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