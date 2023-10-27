4 вуза Днепра и области вошли в список вузов с «высокой степенью риска»: какие именно и что это значит

Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут считаться "рисковыми".

Об этом идет речь на сайте Министерства науки и образования Украины.

Вузы Украины оценивала Государственная служба качества образования. Специалисты сформировали список вузов по степени риска. 28 из них получили статус «высокого риска». Среди них четыре – это вузы Днепра и области.

Степени риска демонстрируют, насколько сложно в учебном заведении организовать управление. Чем сложнее, тем выше степень риска и тем чаще его следует проверять на соответствие нормам.

Проверки в вузах с «высокой степенью риска» должны проводить раз в два года, со средним — раз в три, а с незначительным — один раз в пять лет.

Критерии оценки таковы:

количество соискателей высшего образования за последние три года;

количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;

состояние обнародования на официальном вебсайте высшего образования определенных законодательством документов и информации;

количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду;

наличие обособленных структурных подразделений;

наличие иностранных соискателей высшего образования;

доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.

Специалисты добавили в список вузов с «высоким уровнем риска» такие вузы как:

Европейский медицинский университет (Днепр);

Международный гуманитарно-педагогический институт «Бейт-Хана» (Днепр);

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);

Днепровская академия музыки (Днепр);

В список «рискованных» также вошли вузы Киева, Полтавы, Луганска, Херсона и ряда городов Украины. Еще 186 высших учебных заведений добавили в перечень таких, где средняя степень риска (64%) и 76 считаются такими, которые имеют незначительную степень риска (26%).

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