4 вуза Днепра и области вошли в список вузов с «высокой степенью риска»: какие именно и что это значит

Об этом идет речь на сайте Министерства науки и образования Украины.
Вузы Украины оценивала Государственная служба качества образования. Специалисты сформировали список вузов по степени риска. 28 из них получили статус «высокого риска». Среди них четыре – это вузы Днепра и области.
Степени риска демонстрируют, насколько сложно в учебном заведении организовать управление. Чем сложнее, тем выше степень риска и тем чаще его следует проверять на соответствие нормам.
Проверки в вузах с «высокой степенью риска» должны проводить раз в два года, со средним — раз в три, а с незначительным — один раз в пять лет.
Критерии оценки таковы:
Специалисты добавили в список вузов с «высоким уровнем риска» такие вузы как:
В список «рискованных» также вошли вузы Киева, Полтавы, Луганска, Херсона и ряда городов Украины. Еще 186 высших учебных заведений добавили в перечень таких, где средняя степень риска (64%) и 76 считаются такими, которые имеют незначительную степень риска (26%).
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