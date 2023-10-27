В Днепропетровской области разоблачили 70-летнего наркоагронома: выращивал каннабис между подсолнечниками

В Каменском районе полицейские разоблачили 70-летнего наркоагронома.
Как выяснили правоохранители, житель Вольногорска выращивал на полях подсолнечника коноплю, затем перерабатывал ее и сбывал наркотические вещества.
Во время обыска у пожилого «бизнесмена» изъяли 5,6 тыс. растений конопли.
Кроме того, в его гараже правоохранители обнаружили 9 мешков с измельченными наркосодержащими растениями общим весом около 40 килограммов.
По согласованию с прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Следственные действия продолжаются.
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