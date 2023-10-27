Россияне за ночь четыре раза атаковали Днепропетровщину: выпустили два десятка снарядов

Российская армия продолжает терроризировать Днепропетровскую область.

За ночь агрессор четыре раза атаковал Никопольщину. Обстреливал Покровскую и Марганецкую громады из тяжелой артиллерии – направил туда два десятка снарядов.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередач. Продолжается обследование территории. Спасатели уточняют последствия ударов.

К счастью, люди не пострадали.

В остальных районах области ночь прошла тихо, – добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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