В центре Днепра митингуют жены и родственники военных: что требуют

27 октября на мирном митинге в центре Днепра собрались родственники военных.

Родные требуют демобилизовать военных, уже 18 месяцев непрерывно служащих в Силах обороны.

Митингующие требуют поддержать проект закона 9142 и освободить защитников Украины от службы, если они изъявят такое желание после 1,5 лет пребывания в армии.

Жены и дети военных пришли на мирный митинг с плакатами, где призывают дать отдохнуть людям, которые уже более полутора лет находятся на фронте, или на линии столкновения.

Как отмечают участники акции, большинство военных находятся на линии огня с первых дней полномасштабной войны. Они истощены физически и морально, им необходима передышка.

Похожие митинги проходят в Кривом Роге и еще в 14 городах Украины.

Сообщается, что родные военных также направят обращение к президенту, премьер-министру, председателю Верховной рады и главнокомандующему ВСУ.

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