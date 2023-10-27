В центре Днепра митингуют жены и родственники военных: что требуют

Родные требуют демобилизовать военных, уже 18 месяцев непрерывно служащих в Силах обороны.
Митингующие требуют поддержать проект закона 9142 и освободить защитников Украины от службы, если они изъявят такое желание после 1,5 лет пребывания в армии.
Жены и дети военных пришли на мирный митинг с плакатами, где призывают дать отдохнуть людям, которые уже более полутора лет находятся на фронте, или на линии столкновения.
Как отмечают участники акции, большинство военных находятся на линии огня с первых дней полномасштабной войны. Они истощены физически и морально, им необходима передышка.
Похожие митинги проходят в Кривом Роге и еще в 14 городах Украины.
Сообщается, что родные военных также направят обращение к президенту, премьер-министру, председателю Верховной рады и главнокомандующему ВСУ.
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