Водитель с Днепропетровщины придумал «дерзкий план», чтобы перевезти уклонистов за границу

45-летнему мужчине уже сообщили о подозрении.

В октябре 2023 года 45-летний водитель с Днепропетровщины пытался незаконно переправить через границу военнообязанных мужчин на одном из пунктов пропуска Львовщины.

Чтобы пассажирам не пришлось проходить таможенный контроль, он придумал «дерзкий план»: сказал пассажирам спрятаться за последним рядом сидений автомобиля или переместиться в багажное отделение через специально изготовленную дверь. Все зависело от того, что пограничники решат осмотреть.

Но фигурант не предусмотрел, что тайники можно проверить одновременно. Таким образом пограничники обнаружили и задержали беглецов.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

45-летнему водителю сообщили о подозрении за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

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