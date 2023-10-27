Водитель с Днепропетровщины придумал «дерзкий план», чтобы перевезти уклонистов за границу

В октябре 2023 года 45-летний водитель с Днепропетровщины пытался незаконно переправить через границу военнообязанных мужчин на одном из пунктов пропуска Львовщины.
Чтобы пассажирам не пришлось проходить таможенный контроль, он придумал «дерзкий план»: сказал пассажирам спрятаться за последним рядом сидений автомобиля или переместиться в багажное отделение через специально изготовленную дверь. Все зависело от того, что пограничники решат осмотреть.
Но фигурант не предусмотрел, что тайники можно проверить одновременно. Таким образом пограничники обнаружили и задержали беглецов.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
45-летнему водителю сообщили о подозрении за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
Читайте также:
Автор:
Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч…
Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.
Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе,…
Уровень опасности – первый, желтый.
Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут считаться "рисковыми".
Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.
Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу.
В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.
Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч гривен убытков.
Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.
Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе, где он бродил с кошкой на руках.
«Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода.
Уровень опасности – первый, желтый.
Более 250 ящиков с табачными изделиями обнаружили правоохранители во время обыска в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!