Оккупанты ударили ракетой по пожарной части в Харьковской области: пострадали 8 спасателей

Сегодня ночью, 27 октября, враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм.
К сожалению, пострадали 8 спасателей, 4 из них госпитализированы в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщил Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.
Также повреждено само здание и 13 единиц техники.
Сегодня пожарной охране области – 200 лет. россия «поздравила» в своем стиле, – написал Клименко.
Кадры из пожарной части, в которую попал враг:
Не простим! Отомстим!
Напомним, ранее мы писали, что россияне за ночь четыре раза атаковали Днепропетровщину: выпустили два десятка снарядов.
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