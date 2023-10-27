Оккупанты ударили ракетой по пожарной части в Харьковской области: пострадали 8 спасателей

4 пострадавших госпитализировали в больницу.

Сегодня ночью, 27 октября, враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм.

К сожалению, пострадали 8 спасателей, 4 из них госпитализированы в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.

Также повреждено само здание и 13 единиц техники.

Сегодня пожарной охране области – 200 лет. россия «поздравила» в своем стиле, – написал Клименко.

Кадры из пожарной части, в которую попал враг:

Не простим! Отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что россияне за ночь четыре раза атаковали Днепропетровщину: выпустили два десятка снарядов.

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