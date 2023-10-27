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У центрі Дніпра мітингують дружини та родичі військових: що вимагають

Сьогодні 12:11
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27 жовтня на мирний мітинг у центрі Дніпра зібралися родичі військових.

Новости Днепра про У центрі Дніпра мітингують дружини та родичі військових: що вимагають

Рідні вимагають демобілізувати військових, які вже 18 місяців безперервно служать в Силах оборони. 

Мітингувальники вимагають підтримати проєкт закону 9142 та звільнити захисників України від служби, якщо ті виявлять таке бажання після 1,5 року перебування у війську.

Дружини та діти військових прийшли на мирний мітинг з плакатами, де закликають дати відпочити людям, які вже понад півтора року знаходяться на фронті, або на лінії зіткнення. 

Як зазначають учасники акції, більшість військових перебувають на лінії вогню з перших днів повномасштабної війни. Вони виснажені фізично та морально, їм необхідний перепочинок. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра мітингують дружини та родичі військових: що вимагають

Схожі мітинги проходять у Кривому Розі та ще 14 містах України.

Повідомляється, що рідні військових також направлять звернення до президента, прем’єр-міністра, голови Верховної ради та головнокомандувача ЗСУ.

Новости Днепра про У центрі Дніпра мітингують дружини та родичі військових: що вимагають

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Новости Днепра про У центрі Дніпра мітингують дружини та родичі військових: що вимагаютьУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра мітингують дружини та родичі військових: що вимагаютьРусский

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