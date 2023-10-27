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  • На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшниками

На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшниками

Сьогодні 16:31
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У чоловіка вилучили 40 кг канабісу та вирвали понад 5,6 тис. рослин конопель.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшниками

У Кам’янському районі поліцейські викрили 70-річного наркоагронома.

Як з’ясували правоохоронці, житель Вільногірська вирощував на полях соняшника коноплі, потім переробляв їх та збував наркотичні речовини. 

Під час обшуку у літнього “бізнесмена” вилучили 5,6 тис. рослин конопель.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшниками

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшниками

Крім того, в його гаражі правоохоронці знайшли 9 мішків з подрібненими нарковмісними рослинами загальною вагою близько 40 кілограмів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшниками

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшниками

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшниками

За погодженням з прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі слідчі дії тривають.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшникамиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 70-річного наркоагронома: вирощував канабіс між соняшникамиРусский

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