В Днепре в парке Глобы появился собственный сосновый бор (ФОТО)

27 октября в Днепре в парке Глобы высадили сосновый бор.
Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.
Деревья посадили недалеко от одного из входов в парк. Вместе с ОО «Миллион деревьев» и коммунальщиками удалось высадить десяток крымских сосен и еще десяток скандинавских рябин.
Взрослым с удовольствием помогали дети, ведь потомкам важно показывать пример бережного отношения к природе и окружающей среде, — говорится в сообщении.
Коммунальщики и активисты надеются, что деревца приживутся и пустят корни.
Напомним, ранее на Монастырском острове в Днепре высадили сосновый мини-лес.
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