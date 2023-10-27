В Днепре в парке Глобы появился собственный сосновый бор (ФОТО)

В днепровском парке Глобы высадили сосновый бор.

27 октября в Днепре в парке Глобы высадили сосновый бор.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

Деревья посадили недалеко от одного из входов в парк. Вместе с ОО «Миллион деревьев» и коммунальщиками удалось высадить десяток крымских сосен и еще десяток скандинавских рябин.

Взрослым с удовольствием помогали дети, ведь потомкам важно показывать пример бережного отношения к природе и окружающей среде, — говорится в сообщении.

Коммунальщики и активисты надеются, что деревца приживутся и пустят корни.

Напомним, ранее на Монастырском острове в Днепре высадили сосновый мини-лес.

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