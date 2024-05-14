Цену снизили более чем вдвое: в Каменском фирма из орбиты мэра приватизировала коммунальный отель

Коммунальная гостиница "Заря" в Каменском досталась ООО "Трейд инвест холдинг" за 5 млн грн.

В Каменском известный коммунальный отель «Заря» передали в руки фирмы ООО «Трейд инвест холдинг», снизив первоначальную цену более чем вдвое. Основательницей этой компании является 77-летняя пенсионерка, которая приходится матерью куму городского головы Андрея Белоусова.

Об этом сообщает издание «СтопКор».

Отмечается, что отель «Заря» в Каменском был построен в 1970-х годах, он является своеобразной визитной карточкой города. После апгрейда бывший коммунальный объект превратился из заброшенного дома в современный комплекс с рестораном и апартаментами, где стоимость квадратного метра достигает 750 долларов.

В 2019 году компания «Трейд Инвест Холдинг», которая зарегистрирована на мать кума городского головы Александра Иванова — 77-летнюю Валентину, взяла «Зарю» в аренду по цене значительно ниже рыночной стоимости, под видом проведения «неотъемлемых улучшений». А уже через полгода здание приватизировали — всего за половину от оценочной стоимости. Так, начальная цена с 11 млн резко снизилась до 5 млн: в итоге многоэтажный отель продали всего за 1010 гривен за «квадрат». А еще через несколько месяцев после приватизации компания «Трейд Инвест Холдинг» перепродала отель за 18 миллионов гривен, причем конечным бенефициаром фирмы-покупателя опять же выступила Валентина Иванова.

Напомним, ранее мы писали, что горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги «по освещению деятельности».

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