В Днепре продали здания обанкротившегося завода Таруты за 45 млн грн: кто их приобрел

В Днепре на аукционе в очередной раз продали часть имущества обанкротившегося Днепропетровского трубного завода. На этот раз несколько производственных построек купили за 45 млн гривен. Торги прошли в понедельник, 13 мая, свидетельствуют данные Прозорро.Продажи.
Распродают трубный завод уже продолжительное время. В 15-й лот имущества должника вошли здания общей площадью 8674,4 кв. м:
Начальная цена составила 44 млн. гривен. На торги пришел только один участник – ООО «Днепровский электромеханический завод». Компания, основанная в 2013 году, занимается механической обработкой металлических изделий, производством электрического оборудования, двигателей и турбин.
По данным СМИ, Днепровский электромеханический завод за последний год резко увеличил количество работников с 51 до 244 человек. Вырос также доход и активы. Вероятно, здания бывшего предприятия могут использовать по назначению, разместив там оборудование.
Днепропетровский трубный завод, признанный банкротом в 2021 году, входит в корпорацию ИСД, специализировался на выпуске бесшовных и электросварочных труб и в свое время занимал 9% рынка украинской трубной продукции.
Это один из старейших заводов Днепра, основанный еще в 1928 году.
Несмотря на то, что довольно долго завод был одним из важных предприятий, в 2011 году начинается упадок из-за проблем со снабжением сырьем. Впоследствии большинство персонала уволили, а в 2021 году бизнес объявили банкротом.
В 2022 году предприятие начали «резать на металлолом», так что в ближайшее время возобновить производство не удастся.
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