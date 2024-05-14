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  • В Днепре продали здания обанкротившегося завода Таруты за 45 млн грн: кто их приобрел

В Днепре продали здания обанкротившегося завода Таруты за 45 млн грн: кто их приобрел

Сегодня 10:32
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В Днепре продолжается распродажа имущества Днепропетровского трубного завода, обанкротившегося в 2021 году.

Новости Днепра про В Днепре продали здания обанкротившегося завода Таруты за 45 млн грн: кто их приобрел

В Днепре на аукционе в очередной раз продали часть имущества обанкротившегося Днепропетровского трубного завода. На этот раз несколько производственных построек купили за 45 млн гривен. Торги прошли в понедельник, 13 мая, свидетельствуют данные Прозорро.Продажи.

Распродают трубный завод уже продолжительное время. В 15-й лот имущества должника вошли здания общей площадью 8674,4 кв. м:

  • производственное здание общей площадью 4459,8 кв. м. (склад рулонов ленты)
  • здания и постройки состава рулонов ленты ТЭСЦ с пристройкой общей площадью 2282,0 кв. м
  • нежилое здание общей площадью 1932,6 кв.

Начальная цена составила 44 млн. гривен. На торги пришел только один участник – ООО «Днепровский электромеханический завод». Компания, основанная в 2013 году, занимается механической обработкой металлических изделий, производством электрического оборудования, двигателей и турбин.

По данным СМИ, Днепровский электромеханический завод за последний год резко увеличил количество работников с 51 до 244 человек. Вырос также доход и активы. Вероятно, здания бывшего предприятия могут использовать по назначению, разместив там оборудование.

Днепропетровский трубный завод – что известно

Днепропетровский трубный завод, признанный банкротом в 2021 году, входит в корпорацию ИСД, специализировался на выпуске бесшовных и электросварочных труб и в свое время занимал 9% рынка украинской трубной продукции.

Это один из старейших заводов Днепра, основанный еще в 1928 году.

Несмотря на то, что довольно долго завод был одним из важных предприятий, в 2011 году начинается упадок из-за проблем со снабжением сырьем. Впоследствии большинство персонала уволили, а в 2021 году бизнес объявили банкротом.

В 2022 году предприятие начали «резать на металлолом», так что в ближайшее время возобновить производство не удастся.

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Новости Днепра про В Днепре продали здания обанкротившегося завода Таруты за 45 млн грн: кто их приобрелУкраїнська Новости Днепра про В Днепре продали здания обанкротившегося завода Таруты за 45 млн грн: кто их приобрелРусский

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