В центре Днепра столкнулись Mazda и Toyota: движение затруднено

В Днепре на пересечении улиц Исполкомовской — Святослава Храброго столкнулись Mazda и Toyota.

По предварительной информации, водитель авто Toyota выезжал с улицы Исполкомовской и пытался повернуть. В это время с улицы Святослава Храброго ехала Mazda. Они не разминулись и в результате столкнулись. Оба автомобиля из-за удара повредились.

Об этом сообщает «Ситуационный центр Днепра».

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают полицейские.

Планируйте свое время, ведь на этом участке дороги затруднено движение.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала.

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