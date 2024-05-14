В центре Днепра столкнулись Mazda и Toyota: движение затруднено

По предварительной информации, водитель авто Toyota выезжал с улицы Исполкомовской и пытался повернуть. В это время с улицы Святослава Храброго ехала Mazda. Они не разминулись и в результате столкнулись. Оба автомобиля из-за удара повредились.
Об этом сообщает «Ситуационный центр Днепра».
В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают полицейские.
Планируйте свое время, ведь на этом участке дороги затруднено движение.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала.
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